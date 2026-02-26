Gobernador Durazo lleva beneficios al campo, salud y educación a todos los municipios de Sonora

El jefe del Ejecutivo estatal encabezó una intensa gira de trabajo en la región noroeste del estado donde llevó beneficios en salud con la entrega de una ambulancia, además de servicios médicos, apoyos a mujeres, atención directa a familias e infraestructura hidroagrícola en favor de las localidades de Átil y Oquitoa.
Como parte de su agenda, entregó becas Sonora de Oportunidades y útiles escolares a alumnos de primaria en Sáric y Tubutama a fin de fortalecer las oportunidades educativas en estas comunidades.
Con un firme impulso a la salud, educación, infraestructura hidroagrícola y atención directa a las familias, el gobernador Alfonso Durazo Montaño lleva beneficios tangibles a todos los municipios de Sonora y a comunidades que hoy ven fortalecidas sus oportunidades de bienestar y desarrollo.
Para ampliar el acceso a la educación, en Oquitoa el mandatario estatal, acompañado del alcalde Samuel Chaira Federico, anunció que en abril próximo arranca la construcción de una extensión de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, en Altar, en la que se invertirán 10 millones de pesos para recibir a 400 jóvenes de la región, además se les otorgará una beca mensual de 2 mil pesos a cada estudiante. Dicho anuncio se realizó durante la entrega de una ambulancia que había solicitado la población hace más de 15 años.
En esta comunidad se llevó a cabo la Feria de Servicios Sonora Atiende, estrategia que concentra dependencias estatales para brindar atención directa, canalización inmediata y solución ágil a las solicitudes ciudadanas.
Tenemos un gobierno sensible a las necesidades de la gente y, si bien no se puede resolver todos los problemas de un día para otro y mucho menos al mismo tiempo, la verdad es que tenemos un respaldo extraordinario del gobierno federal, lo tuvimos durante la etapa del presidente López Obrador y ahora con nuestra queridísima presidenta Claudia Sheinbaum, estos programas son parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, externó el mandatario estatal.
En el mismo municipio presidió el evento Bienestar para las Mujeres, donde dio el banderazo de salida a las Unidades Móviles del Gobierno del Estado 2026, operadas por la Secretaría de las Mujeres de Sonora. Estas unidades brindan atención psicológica, asesoría jurídica y gestión social en comunidades semiurbanas, rurales e indígenas sin acceso permanente a estos servicios. Además, entregó botiquines de bienestar menstrual del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), con insumos que promueven la salud digna para las mujeres.
La gira continuó en Tubutama, con la entrega de 66 Becas Sonora de Oportunidades y útiles escolares a estudiantes de primaria, en compañía del presidente municipal Irabien Núñez. En Sáric, Durazo Montaño, junto al alcalde Edgardo Valenzuela, replicó el apoyo educativo con 45 becas y paquetes escolares, reforzando la permanencia escolar y la igualdad de oportunidades para niñas y niños de la región.
A la fecha, el Gobierno de Sonora ha otorgado 519 mil 134 becas, con una inversión histórica que supera los 3 mil 666 millones de pesos entre 2022 y 2026, incluyendo la entrega de 41 mil 334 estímulos de primaria, por un monto de 2 mil 200 pesos por ciclo escolar.
Con esta gira, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su enfoque municipalista y su compromiso de llevar bienestar, inversión y servicios públicos a cada rincón del estado, priorizando a las comunidades históricamente alejadas de la atención institucional.