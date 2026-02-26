México rompió récord de inversión extranjera en 2025: Lorenia Valles

Es una buena noticia que México haya alcanzado en 2025 un nuevo récord de Inversión Extranjera Directa (IED), con cerca de 41 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 10.8% respecto a 2024. Este resultado se confirma con las expectativas de inversionistas de Estados Unidos y Canadá, quienes han manifestado su interés en continuar invirtiendo en nuestro país, afirmó la senadora Lorenia Valles.
A pesar de los retos en el ámbito internacional, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha confirmado la permanencia de diversas empresas extranjeras mediante el anuncio de nuevas inversiones y la expansión de operaciones, además del crecimiento sostenido del comercio exterior. En Sonora, el gobernador Alfonso Durazo ha impulsado una agenda estratégica para posicionar al estado como un destino atractivo para la inversión en distintos sectores industriales, expresó.
Desde el Senado de la República trabajaremos en las reformas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales y avanzar en la simplificación de trámites que faciliten la formalización de nuevas inversiones, subrayó.