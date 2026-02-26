México rompió récord de inversión extranjera en 2025: Lorenia Valles

...

México alcanzó un récord de inversión extranjera directa en 2025, con casi 41 mil millones de dólares, un aumento del 10.8% respecto al año anterior. La senadora Lorenia Valles destacó que este crecimiento refleja la confianza de inversionistas de Estados Unidos y Canadá, respaldada por el Plan México y el T-MEC.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/02/2026 04:49 PM.
En Sonora y editada el 26/02/2026 04:55 PM.