Operativo conjunto en Ímuris asegura armas y drogas, golpe certero al narcotráfico

Operativo conjunto en Ímuris asegura armas y drogas, golpe certero al narcotráfico
Ver más imágenes
...

En Ímuris, Sonora, un operativo conjunto de la Policía Estatal, AMIC y la Sedena resultó en el aseguramiento de narcóticos, armas de fuego y cartuchos. Durante patrullajes en Los Janos, se localizó un vehículo con dos rifles AK-47 y 12 hieleras que contenían paquetes con hierba verde, además de cartuchos y cargadores.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/02/2026 05:20 PM.
En Sonora y editada el 26/02/2026 05:26 PM.