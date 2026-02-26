Operativo conjunto en Ímuris asegura armas y drogas, golpe certero al narcotráfico

Operativos coordinados por autoridades de los diferentes niveles de gobierno realizado en el municipio de Ímuris, Sonora, siguen dando resultados con golpes certeros al narcotráfico de la localidad.Se informó que estas acciones realizadas por efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arrojó el aseguramiento de narcótico, armas de fuego y cartuchos.Los grupos operativos realizaron patrullajes de vigilancia por un camino de terracería en la comunidad Los Janos, donde localizaron un pickup, Nissan, línea Titan, de color azul, donde había dos armas de fuego tipo AK-47.Se informó que durante la inspección localizaron 12 hieleras con paquetes que contenían 13 paquetes envueltos con cinta adhesiva, conteniendo hierba verde; además, aseguraron alrededor de 320 cartuchos y cargadores.El material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para el seguimiento del caso. La Policía Estatal reafirma su compromiso de continuar trabajando con las autoridades de los tres niveles de gobierno en acciones de prevención y combate al delito, reiterando el llamado a la ciudadanía para denunciar el delito a la línea anónima 089 y 9-1-1 para emergencias.