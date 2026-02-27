Autoridades enlazan a proceso a cuatro cargos por secuestro, abuso de menores y tráfico de drogas

Cuatro hombres fueron detenidos y vinculados a proceso por la Fiscalía de Sonora por privar de la libertad a tres mujeres, incluidas dos menores, a quienes presuntamente drogaron con marihuana, cocaína y alcohol en Ímuris.

El Diario de Sonora el 27/02/2026
Sonora