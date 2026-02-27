Autoridades enlazan a proceso a cuatro cargos por secuestro, abuso de menores y tráfico de drogas

Cuatro sujetos que privaron de la libertad a tres mujeres entre ellas dos menores de edad a quienes drogaron con mariguana cocaína y alcohol fueron detenidos por elementos de la AMIC y vinculados a proceso.La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Abelardo “N”, Néstor Jesús “N”, Francisco Ignacio “N” y Omar Alonso “N”, señalados por su probable responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, corrupción de menores, asociación delictuosa y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, por hechos suscitados en Ímuris, Sonora.El Juez calificó de legal la detención, tuvo por formulada la imputación por parte del Agente del Ministerio Público y resolvió vincular a proceso a cada uno de los imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva.De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2026, entre las 08:00 y 13:00 horas, en un inmueble ubicado en Río Bambuto, municipio de Ímuris.En el lugar, los imputados, presuntamente actuando de manera conjunta y organizados para delinquir, en compañía de otras dos personas armadas, privaron de la libertad a tres mujeres, dos de ellas menores de edad, cuyas identidades se mantienen reservadas.Durante el tiempo que estuvieron privadas de la libertad, los imputados presuntamente ofrecieron y facilitaron sustancias como marihuana, cocaína y alcohol, con la finalidad de inducirlas a su consumo, afectando su sano desarrollo e integridad física y psicológica.En el lugar también se aseguró un vehículo marca Nissan X Terra, color blanco, dentro del cual se localizaron tres bolsas de plástico con hierba verde y seca, que tras dictamen pericial resultó ser marihuana con un peso neto total de 52.67 gramos, sustancia que era poseída sin autorización legal correspondiente.Posteriormente, las víctimas lograron escapar y solicitaron auxilio a elementos de la Policía Municipal de Ímuris, lo que permitió la intervención y puesta a disposición de los hoy imputados ante el Agente del Ministerio Público.