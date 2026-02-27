Resuelve Gobernador Durazo demanda de salud histórica en Oquitoa y lleva servicios gratuitos

Tras años de carencias en servicios básicos y atención médica, Oquitoa vivió una jornada histórica con la visita del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien llevó la Feria Sonora Atiende al municipio.

