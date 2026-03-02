Prevén descenso de temperaturas en Sonora por frente frío 38

...

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la aproximación del sistema frontal provocará ambiente más fresco, rachas de viento en el norte y posible inestabilidad hacia el fin de semana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/03/2026 12:09 PM.
En Sonora y editada el 02/03/2026 12:26 PM.