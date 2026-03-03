Beltrones pide una reforma que frene la sobrerrepresentación

El senador Manlio Fabio Beltrones aseguró que no debe molestar a nadie que se hagan planteamientos concretos que busquen reflejar el voto del pueblo y no lo que sucede hoy en las cámaras, donde lo que vemos es “una grosera sobrerrepresentación” de Morena y aliados.
En entrevista en TV Nacional ratificó lo expuesto en un documento publicado el domingo y dirigido a la opinión pública, diputados y senadores, que fue signado por los exlegisladores Francisco Labastida Ochoa, Diego Fernández de Ceballos y el mismo senador Beltrones Rivera, así como Jorge Alcocer, experto en temas electorales, donde solicitaron la apertura de cauces de diálogo y construcción de acuerdos.
Si quieren una verdadera reforma político-electoral seamos congruentes, hoy es la hora de que todos valgan exactamente lo que obtuvieron en las urnas y eso sí es democracia, eso sí sería interactuar en una convivencia política de los partidos políticos, lo contrario sería como dicen los jóvenes hoy en día, un nuevo agandalle de la voluntad popular del pueblo, dijo Beltrones.
Yo tengo un enorme respeto por la presidenta de la República y en general por la investidura presidencial, lo identifico con la búsqueda de la unión, el consenso, las convivencias, de tal suerte que no atenderé ninguna de las descalificaciones; yo lo que quiero son argumentaciones, puntualizó.
Recordó que en el pasado se crearon diputados de partido para que hubiera pluralidad, después se crearon cláusulas de gobernabilidad, se pusieron topes de 8 por ciento como máximo para los partidos políticos que tenían la mayoría de votos, y hoy es la hora de que todos valgan exactamente lo que obtuvieron en las urnas y eso, señaló, sí es democracia.
Expresó preocupación por lo que llamó "una ocurrencia de alguien que no creo sea la presidenta de la República" de acabar con el PREP. "Esto sí nos pone en un riesgo de regresar a 1988", alertó el legislador sonorense.
Se reduzcan los recursos para los partidos políticos, que se optimicen los mismos en el INE, pero que no confundamos ahorro con democracia barata; es lo que tenemos que evitar, dijo.
El otro punto de coincidencia es suprimir los 32 senadores del listado nacional; en ese sentido plantean que los senadores sean electos mediante el sistema de 32 listas con tres escaños por entidad federativa, usando el método de asignación de proporcionalidad directa; con ello, dicen, se estaría evitando una sobrerrepresentación acentuada en el Senado.