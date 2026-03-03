Beltrones pide una reforma que frene la sobrerrepresentación

...

El legislador sonorense llamó a una reforma político-electoral que refleje fielmente el voto ciudadano, cuestionó la mayoría de Morena y expresó preocupación por la posible eliminación del PREP

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/03/2026 10:22 AM.
En Sonora y editada el 03/03/2026 10:25 AM.