Destaca Lorenia Valles Sampedro papel estratégico de la minería mexicana en foro internacional

Durante el Mexico Mining Forum, realizado en el marco de PDAC 2026 en Toronto, la legisladora resaltó que el sector aporta 2.77% al PIB nacional y genera más de 416 mil empleos directos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/03/2026 10:25 AM.
En Sonora y editada el 03/03/2026 10:35 AM.