Destaca Lorenia Valles Sampedro papel estratégico de la minería mexicana en foro internacional

“La industria minera representa un eje estratégico para el desarrollo económico y el bienestar social de México. Nuestro país es uno de los principales proveedores de minerales del mundo, siendo el primer exportador de plata y un productor clave en cobre, zinc, plomo, oro y grafito”, aseguró la senadora Lorenia Valles.
En el marco del Mexico Mining Forum, que se lleva a cabo del 1 al 4 de marzo como parte de “PDAC 2026”, la convención minera más importante del mundo realizada anualmente en la ciudad de Toronto, en Canadá; la legisladora sonorense destacó que, en 2024, la minería aportó 2.77% al PIB nacional y 8.7 % al PIB industrial, además que la minería ampliada equivale a 4.7% del PIB; ocupa el tercer lugar entre los sectores que reciben mayor inversión extranjera directa y el sexto lugar en cuanto a las principales fuentes de divisas del país.
Valles Sampedro, quien también es presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República, reconoció el esfuerzo que hacen las autoridades y las empresas mexicanas para atraer nuevas inversiones y abrir canales para el comercio internacional, en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, de la política arancelaria actual y del Plan México.
Es fundamental el trabajo que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum en México; así como el gobernador Alfonso Durazo en Sonora, que es el principal estado minero del país con 33.8% de la producción nacional; así como las empresas y organizaciones del sector. Gracias a este esfuerzo se generan más de 416 mil empleos directos y más de 2.5 millones de empleos indirectos, subrayó.