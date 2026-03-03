Inicia Durazo construcción del Libramiento Navojoa y refuerza infraestructura en el sur de Sonora

Con el inicio de la construcción del Libramiento Navojoa, entrega de maquinaria al municipio y la inauguración de la escuela primaria Nueva Creación Fundación Nissan, el gobernador Alfonso Durazo Montaño posiciona al sur de Sonora como un punto estratégico de desarrollo económico con mayor conectividad, educación y apoyos al sector agrícola.
El mandatario estatal, en una intensa gira de trabajo por el sur de Sonora, destacó que el Libramiento Navojoa contará con una inversión de mil 500 millones de pesos y una longitud de 22.7 kilómetros, siendo una obra que tiene como principal objetivo evitar el cruce de tráfico pesado por el centro de la ciudad. Diariamente circularán a través de esta rúa tres mil vehículos, de los cuales la mitad serán de carga pesada.
Acompañado por Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, mencionó que esta obra es una respuesta a la demanda de la población de Navojoa por liberar las vías principales del transporte de carga para mejorar la seguridad y tránsito en las calles; además, está diseñada para redistribuir el flujo vehicular de manera ordenada y eficiente y optimizar los tiempos de traslado en la región, sentando un precedente para un crecimiento urbano sostenible que beneficie de forma directa a las y los habitantes de esta zona.
El libramiento forma parte de una de las vertientes del Plan Sonora de Energías Sostenibles, en el eje de infraestructura para hacer posible tener un intercambio comercial más eficiente con Estados Unidos.
Una de ellas es la construcción de infraestructura que nos permita eficientar el intercambio comercial México-Estados Unidos a través de Sonora y aquí entra el Programa de Libramientos Concesionados, porque no es igual pasar por el centro de la ciudad, que pasar en una vía libre. En primer lugar, es altamente ineficiente, segundo acaban con la infraestructura urbana, porque no es igual el tránsito cotidiano, el tránsito ligero, que el tránsito pesado, indicó.
Contó con una inversión de 10.5 millones de pesos para construir tres edificios principales, dos módulos con tres aulas didácticas cada uno, un edificio de usos múltiples, una instalación administrativa, así como áreas exteriores.