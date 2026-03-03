Inicia Durazo construcción del Libramiento Navojoa y refuerza infraestructura en el sur de Sonora

...

El gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha la obra de 22.7 kilómetros con inversión de mil 500 millones de pesos, además de entregar maquinaria e inaugurar la primaria Nueva Creación Fundación Nissan

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/03/2026 10:35 AM.
En Sonora y editada el 03/03/2026 10:44 AM.