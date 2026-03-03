Llama Salud Sonora a vacunarse antes del 3 de abril

La Secretaría de Salud Pública de Sonora informó que la campaña contra enfermedades invernales 2025-2026 concluirá el próximo 3 de abril e invitó a la población vulnerable a acudir a su unidad médica

