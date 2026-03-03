Llama Salud Sonora a vacunarse antes del 3 de abril

La Secretaría de Salud Pública (SSP) informó que el próximo 3 de abril de 2026 concluye la campaña de vacunación contra enfermedades invernales correspondiente a la temporada 2025-2026, por lo que exhortó a la población a acudir a su unidad de salud antes de esa fecha.
De acuerdo con María Concepción Félix Lares, responsable estatal del Programa de Vacunación Universal, la estrategia se mantiene activa en todo el estado con el objetivo de proteger a la población ante las enfermedades respiratorias propias de la temporada. La vacunación reduce el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y defunciones, especialmente en los grupos con mayor vulnerabilidad.
La vacunación está dirigida principalmente a niñas y niños de seis a 59 meses de edad; mujeres embarazadas; personas adultas mayores de 60 años; y personas con enfermedades crónicas o comorbilidades que incrementan el riesgo de enfermedad grave.
Es la oportunidad para quienes aún no se han protegido. La vacuna es segura, gratuita y está disponible para todas y todos; acudir a tiempo puede marcar la diferencia para evitar complicaciones graves durante esta temporada, enfatizó la responsable estatal del Programa de Vacunación Universal.
La SSP reiteró el llamado a no dejar pasar la fecha límite del 3 de abril, ya que la vacunación es la medida más eficaz para reducir complicaciones, hospitalizaciones y defunciones asociadas a enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.