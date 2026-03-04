Disminuyen 72% los homicidios dolosos en Hermosillo

...

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reportó que los casos bajaron de 32 en enero a 9 en febrero, resultado de operativos coordinados entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/03/2026 10:30 AM.
En Sonora y editada el 04/03/2026 10:37 AM.