Gobernador Durazo aumenta a 200 mil pesos el Premio Estatal de la Juventud 2025

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció el incremento del galardón que este año otorgó 120 mil pesos a 48 jóvenes, consolidándolo como el estímulo más importante del país en su categoría

04/03/2026 10:13 AM.
04/03/2026 10:30 AM.