Turna Congreso de Sonora iniciativas sobre cuidadoras, predial e inclusión

En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora turnó a comisiones iniciativas de distintos grupos parlamentarios para su análisis, entre ellas, propuestas sobre apoyo a mujeres cuidadoras, gestión comunitaria de parques y espacios deportivos, tipificación del hostigamiento y acoso sexual como faltas administrativas graves, inclusión de personas con discapacidad y límites al incremento del impuesto predial; además, se escuchó un posicionamiento.
Finalmente, la diputada Amairany Peña Escalante (PES), en vísperas del Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), llamó a la ciudadanía a prevenir y detectar tempranamente esta enfermedad.