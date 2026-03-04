Turna Congreso de Sonora iniciativas sobre cuidadoras, predial e inclusión

El Congreso del Estado de Sonora envió a comisiones propuestas para apoyar a mujeres cuidadoras, limitar el incremento del impuesto predial y tipificar el acoso sexual como falta administrativa grave

