Anuncia Durazo primera estancia para mujeres víctimas de violencia extrema en Sonora

El gobernador presentó una serie de acciones para fortalecer la protección y autonomía de las sonorenses, entre ellas la inauguración de un refugio con 20 departamentos equipados y programas de apoyo económico, jurídico y psicológico

05/03/2026
En Sonora y editada el 05/03/2026 10:13 AM.