Aseguran 63 mil litros de hidrocarburo y detienen a un hombre en Agua Prieta

...

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano interceptaron un tractocamión con dos autotanques durante patrullajes de vigilancia; el conductor no acreditó la legal posesión del combustible

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/03/2026 10:13 AM.
En Sonora y editada el 05/03/2026 10:31 AM.