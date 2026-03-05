Aseguran 63 mil litros de hidrocarburo y detienen a un hombre en Agua Prieta

La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la II Región Militar y 45/a. Zona Militar, hace del conocimiento a la población que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 1 de marzo del presente año, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres a inmediaciones del municipio de Agua Prieta, Sonora., realizaron la detención de una persona y el aseguramiento de un tractocamión con dos autotanques que transportaban 63,000 litros de hidrocarburo, del cual no se acredito la legal posesión del mismo.
El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sonorense.
De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal por inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrenda su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.