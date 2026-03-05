Resalta Lorenia Valles papel de Sonora como potencia minera en convención internacional

Durante la PDAC 2026 en Toronto, la senadora destacó que el estado aporta más del 33% de la producción minera nacional y subrayó la importancia del diálogo entre legisladores, empresas e inversionistas para fortalecer el sector

05/03/2026
En Sonora y editada el 05/03/2026 10:03 AM.