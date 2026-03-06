Congreso de Sonora conmemora el 8M y analiza iniciativas sobre transporte seguro para mujeres

...

Durante la sesión ordinaria, diputadas y diputados de la 64 Legislatura presentaron posicionamientos por el Día Internacional de la Mujer y turnaron a comisiones reformas enfocadas en mejorar la seguridad de las usuarias del transporte público y fortalecer la autonomía fiscal del Poder Legislativo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/03/2026 10:38 AM.
En Sonora y editada el 06/03/2026 10:44 AM.