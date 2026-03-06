Congreso de Sonora conmemora el 8M y analiza iniciativas sobre transporte seguro para mujeres

En la sesión ordinaria del Congreso de Sonora, las fuerzas políticas representadas en la 64 Legislatura conmemoraron el Día Internacional de la Mujer y turnaron a comisiones iniciativas relacionadas con la seguridad de las mujeres en el transporte público y la autonomía fiscal del Poder Legislativo.
La diputada Claudia Bours Corral (PVEM) presentó una reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y a la Ley de Transporte de Sonora para fortalecer la seguridad de las mujeres en el transporte público, mediante protocolos de prevención, mecanismos de denuncia accesibles y sanciones efectivas, con enfoque de igualdad y perspectiva de género que proteja a mujeres y grupos vulnerables.
El diputado René García Rojo (PT) presentó una reforma al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Sonora para que el Congreso local cuente con registro fiscal propio, lo que permitirá emitir comprobantes, cumplir directamente con obligaciones tributarias y fortalecer la rendición de cuentas.
En ese sentido, la diputada Claudia Bours Corral (PVEM) reafirmó su compromiso con la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres, mientras que la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) resaltó el papel histórico de las maestras en la transformación del país, destacando la “feminización del magisterio”.
Por su parte, la diputada Karina Olivares Rábago (PES) recordó avances como el derecho al voto y la participación política de las mujeres. La diputada Iris Sánchez Chiu (PRI) reflexionó sobre la violencia y desigualdad que aún viven las mujeres en México.
Sobre el mismo tema, la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) denunció el incumplimiento de las 13 medidas de la Alerta de Violencia de Género en Sonora, a la vez que Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) advirtió cómo la discriminación y la violencia se han normalizado en las expresiones culturales, como la música.
La diputada Jazmín Gómez Lizárraga (PT) dijo que los derechos de las mujeres se ejercen, no se suplican, y subrayó que la igualdad debe traducirse en acciones reales. Mientras que el diputado Juan Pablo Arenívar Martínez (PAN) afirmó que el 8M es un día de lucha y reflexión, pues la violencia y desigualdad siguen afectando a las mujeres en Sonora y México.