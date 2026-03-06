Descubren antigua aldea de la Tradición Trincheras cerca de Nogales

Especialistas del INAH localizaron el sitio arqueológico La Ciénega en el valle del río Cocóspera, un asentamiento de entre los años 800 y 1200 con alrededor de 60 viviendas y más de un centenar de entierros.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/03/2026 11:32 AM.
En Sonora y editada el 06/03/2026 11:39 AM.