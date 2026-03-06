Impulsa Durazo red de libramientos carreteros para fortalecer conectividad en Sonora

Como parte de una estrategia para consolidar en Sonora una red carretera de primer nivel, moderna y de tránsito seguro, el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha un modelo de infraestructura de libramientos concesionados que garantice desarrollo económico, turístico, agilidad en la circulación comercial y el desfogue del tráfico pesado por rúas estatales y el casco urbano al interior de las ciudades.
El mandatario estatal explicó que el libramiento de Navojoa es el primero de seis que se tienen en curso; es decir, serán seis libramientos carreteros concesionados. Entre ellos está el de Ímuris-Cananea para permitir desfogar el tráfico pesado que actualmente convierte a la carretera en un estacionamiento del transporte de carga.
En el caso de Sonora hay una particularidad, que las distancias son muy largas y el flujo es muy bajo; consecuentemente, hay pocos interesados en las concesiones que hemos ofrecido. Vengo tramitando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y estoy seguro de que lo vamos a conseguir: el desdoblamiento de concesiones de otros estados de la República para aplicarlo en Sonora, precisó.
Esta nueva infraestructura vial tendrá conexión con la carretera federal México 15 (Los Mochis-Ciudad Obregón) y la carretera estatal 13 (Navojoa-Álamos), lo que beneficiará también al desarrollo económico y turístico del sur de Sonora y potenciará la actividad de los sectores productivos y el flujo de turistas.
Este modelo de infraestructura carretera representa un compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño por contar con rúas accesibles, seguras y que eficienten la conectividad para atraer mayor dinamismo económico y turístico a la región, consolidando un polo logístico de desarrollo permanente para el estado.