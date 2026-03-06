Impulsa Durazo red de libramientos carreteros para fortalecer conectividad en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció un modelo de infraestructura con seis libramientos concesionados, entre ellos el de Navojoa, con el objetivo de agilizar el tránsito, detonar el desarrollo económico y reducir el tráfico pesado en las ciudades

El Diario de Sonora el 06/03/2026
En Sonora y editada el 06/03/2026 11:18 AM.