Sonora reconoce a mujeres líderes con el honor Mujer Es Fuerza

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), llevó a cabo la entrega del reconocimiento Mujer Es Fuerza, con el objetivo de visibilizar y valorar la trayectoria, el liderazgo y el impacto social de mujeres sonorenses que están haciendo historia en sus comunidades.
Durante el evento fueron reconocidas mujeres destacadas en distintos ámbitos, como el empresarial, deportivo, académico, artístico y social, quienes, con su trabajo, compromiso y constancia, contribuyen al desarrollo de Sonora y se han convertido en referentes positivos para las nuevas generaciones.
Rebeca Valenzuela Álvarez, titular del Instituto Sonorense de la Juventud, destacó que este reconocimiento tiene como propósito honrar la historia de las mujeres, así como su papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.
Reconocer a las mujeres es reconocer su esfuerzo, su lucha y su capacidad de transformar realidades. Cada una de las galardonadas es un ejemplo de perseverancia, liderazgo y compromiso social, y su historia inspira a niñas, adolescentes y jóvenes a creer en sí mismas y en sus sueños, expresó.
Al evento acudieron mujeres destacadas del gabinete legal: Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, María Dolores del Río Sánchez; la secretaria de la Mujer, Sheila Hernández Alcaraz; además de la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra López Noriega, y las diputadas locales Deni Gastélum Barreras, María Eduwiges Espinoza Tapia y Claudia Zulema Bours.
Con acciones como Mujer Es Fuerza, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de impulsar la igualdad de oportunidades, promover el empoderamiento de las mujeres y generar espacios de reconocimiento que fortalezcan su participación activa en todos los ámbitos de la vida pública y social.