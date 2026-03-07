Realizan Octavo Parlamento de las Mujeres Sonorenses para impulsar agenda de igualdad

El Congreso de Sonora, a través de la Comisión para la Igualdad de Género, celebró el Octavo Parlamento de las Mujeres Sonorenses con el propósito de generar un espacio de diálogo para debatir, revisar y promover una agenda legislativa enfocada en la equidad de género, así como en la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres.
En la inauguración del evento, las diputadas Alejandra López Noriega y Alicia Gaytán Sánchez (Morena), presidentas del Congreso de Sonora y de la Comisión para la Igualdad de Género, respectivamente, informaron que se registraron un total de 40 ponencias y más de 100 participantes provenientes de diversos municipios de la entidad.
El parlamento se desarrolló a través de cinco mesas temáticas. Las integrantes de la mesa Autonomía de las Mujeres con Discapacidad, a través de la ciudadana Francisca Lizárraga, plantearon la capacitación obligatoria del personal médico en neurodivergencia femenina; una mayor inclusión en el transporte público; y el otorgamiento de estímulos a empresas sonorenses que contraten a mujeres en situación de discapacidad.
Silvia Sánchez, de la mesa temática Explotación Sexual de Mujeres, Niñas y Niños, expuso la necesidad de fortalecer la atención institucional a la niñez y adolescencia víctima de violencia; actualizar el marco legal ante nuevas modalidades de explotación sexual, como las que se presentan en redes sociales; y capacitar al personal ministerial, pericial y de atención a víctimas.
A través de Norma Escalante, las integrantes de la mesa temática Inteligencia Artificial, Ética y Género presentaron propuestas como la regulación de la inteligencia artificial con perspectiva de género y derechos humanos; la identificación obligatoria del contenido generado con esta tecnología; y tipificar la violencia digital contra quien manipule audios o videos de contenido sexual de una persona.
Noelani Baltazar, a nombre de las integrantes de la mesa Salud Sexual y Reproductiva, sugirió la implementación de un programa estatal de educación sexual con enfoque en salud mental y perspectiva de género; la incorporación de un enfoque de derechos humanos y respeto a la diversidad sexual; entre otras iniciativas.
Propuestas encaminadas a la implementación de una red de refugios y espacios de cuidado para mujeres en zonas desérticas del noroeste de la entidad; el combate a la trata y la explotación mediante inspecciones aleatorias en centrales de autobuses; así como apoyo económico y capacitación para albergues, fueron compartidas por Diana Villa, en voz de las participantes de la mesa Mujeres y Migración.