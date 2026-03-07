SADER y UGRS refuerzan acciones para impulsar la ganadería en Sonora

El Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Sonora, Juan González Alvarado, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento del sector ganadero, al participar en la sesión del Consejo Técnico de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), donde se abordaron temas prioritarios relacionados con el desarrollo, la sanidad y la productividad de la ganadería en la entidad.
Durante la reunión, se destacó el impacto del Programa de Sementales 2025, mediante el cual se ha brindado apoyo económico a ganaderos sonorenses para la adquisición de 408 sementales, con el objetivo de fortalecer el mejoramiento genético del hato en el estado.
Para este programa, el Gobierno de México, a través de SADER, ha destinado más de 7 millones 104 mil pesos, mientras que el Gobierno del Estado de Sonora ha aportado 7 millones 140 mil pesos adicionales, sumando más de 14.2 millones de pesos en inversión conjunta para respaldar a los ganaderos en la compra de sementales de alta calidad genética.
Asimismo, se informó que SADER Sonora ha mantenido presencia en las 96 Asociaciones Ganaderas Locales, participando en reuniones de trabajo en coordinación con autoridades del Gobierno del Estado, lo que ha permitido brindar acompañamiento directo al sector y atender de manera oportuna las necesidades de los productores ganaderos.
Por instrucciones del representante Juan González Alvarado, también se dieron a conocer los avances del Plan para la Engorda de la Ganadería, estrategia impulsada por el Gobierno de México, en la que actualmente se han autorizado 16 proyectos de créditos para engorda bovina, con un monto de financiamiento que asciende a 40.5 millones de pesos, destinados a fortalecer la capacidad productiva de las unidades pecuarias.
El delegado precisó que la obtención de crédito para la engorda sigue vigente, ya que se cuenta con un fondo de 360 millones de pesos para todo el estado, por lo que alentó a los productores del sector interesados en acceder a un credito que se acerquen a SIDEGAN o FIRA.
Finalmente, Juan González reiteró la disposición de SADER Sonora para continuar trabajando de manera coordinada con las organizaciones ganaderas del estado, impulsando políticas públicas y programas que contribuyan al crecimiento del sector, reconociendo la importancia de la ganadería como una de las principales actividades económicas del campo sonorense.