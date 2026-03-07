Sentencian a cinco mujeres por fraude con esquema “Flor de la Abundancia” en Hermosillo

La Fiscalía de Sonora obtuvo una condena de 7 años y 6 meses de prisión contra las responsables de defraudar a 18 víctimas por un monto de 489 mil pesos mediante un esquema piramidal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 07/03/2026 09:05 AM.
En Sonora y editada el 07/03/2026 09:26 AM.