Sentencian a cinco mujeres por fraude con esquema “Flor de la Abundancia” en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria de 7 años y 6 meses en contra de cinco personas, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de fraude genérico, cometido en perjuicio de 18 mujeres en hechos ocurridos en Hermosillo.
Las sentenciadas, identificadas como Martha Verónica “N”, María Jesús Imelda “N”, María Griselda “N”, Ofelia Guadalupe “N” y Sandra Luz “N”, fueron declaradas penalmente responsables de haber inducido al error a diversas personas mediante la promoción de un esquema denominado “Flor de la Abundancia” o “Telar de la Abundancia”, a través del cual ofrecían rendimientos económicos desproporcionados e inexistentes, logrando obtener de manera ilícita un total de 489 mil pesos moneda nacional.
Durante el desahogo del juicio oral, el Ministerio Público acreditó más allá de toda duda razonable que las ahora sentenciadas promovían dicho esquema bajo la apariencia de un supuesto movimiento financiero entre mujeres, generando confianza y credibilidad entre las víctimas mediante información falsa y promesas de alta rentabilidad sin sustento legal.
Con ello se configuró el elemento típico del engaño, así como el detrimento patrimonial exigido por el tipo penal de fraude.
La resolución judicial confirma la eficacia del trabajo de investigación y persecución penal realizado por esta institución, y reafirma el compromiso de la Fiscalía con la protección del patrimonio de las y los sonorenses, así como con el combate frontal a mecanismos de captación irregular de recursos que operan bajo esquemas piramidales o de aparente ayuda solidaria.
En este sentido, la Fiscalía exhorta a la ciudadanía a prevenir y denunciar esquemas financieros engañosos, especialmente aquellos que prometen rendimientos extraordinarios en plazos breves y sin riesgo alguno; que carecen de registro formal o supervisión por autoridad competente; o cuyo funcionamiento depende del ingreso constante de nuevas personas para generar supuestas utilidades.
Ningún modelo financiero legítimo garantiza multiplicar inversiones de manera inmediata y sin riesgo; por ello, antes de realizar cualquier aportación económica, se recomienda verificar la legalidad del proyecto, solicitar información documental formal, revisar antecedentes y abstenerse de entregar recursos en efectivo sin respaldo contractual.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora pone a disposición de la ciudadanía el Centro de Atención Temprana para la recepción de denuncias y orientación jurídica especializada; la denuncia oportuna, permite evitar la expansión del daño patrimonial y fortalece la acción penal en contra de quienes atentan contra la economía familiar.
La FGJES refrenda su compromiso de investigar, judicializar y obtener sentencias condenatorias contra quienes cometan delitos patrimoniales, al tiempo que impulsa una cultura de legalidad, prevención y responsabilidad financiera en beneficio de la sociedad sonorense.