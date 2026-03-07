Sonora participará en el “Mundialito Escolar” rumbo al Mundial 2026

Para fortalecer la formación integral de la niñez y juventud sonorense, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó que Sonora participará en la Copa Escolar Nacional “Mundialito Escolar”, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El mandatario estatal subrayó que en Sonora se respalda con total compromiso este programa, el cual promueve hábitos saludables y valores fundamentales como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, como parte de la estrategia nacional “Vive saludable, juega feliz”.
Estoy seguro de que de este esfuerzo surgirán nuevas promesas del futbol nacional y, por qué no, también internacional. Invitamos a docentes, directivos y familias a fortalecer la formación integral de nuestra juventud. Porque el deporte une, forma, pero sobre todo transforma vidas, destacó el gobernador Durazo.
Asimismo, explicó que más de 130 mil estudiantes de bachillerato en Sonora participarán en “Interprepas en Movimiento” y en el Mundialito Escolar de Futbol en Media Superior, ampliando el alcance de esta estrategia que fomenta la activación física y el desarrollo integral.
El titular del Ejecutivo estatal expresó su confianza en que este esfuerzo impulse nuevas promesas del futbol nacional e incluso internacional, al tiempo que reiteró la invitación a docentes, directivos y familias a sumarse activamente para fortalecer la formación de las nuevas generaciones.