Sonora participará en el “Mundialito Escolar” rumbo al Mundial 2026

El gobernador anunció que estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato formarán parte de la Copa Escolar Nacional para fomentar el deporte y los hábitos saludables

