Firman convenio para fortalecer el Bosque Urbano La Sauceda en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, acordaron colaborar con el Bosque de Chapultepec para impulsar un modelo de gestión ambiental y financiera sostenible

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/03/2026 10:46 AM.
En Sonora y editada el 10/03/2026 10:52 AM.