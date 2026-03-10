Invitan a aprovechar descuento en revalidación vehicular en Sonora

La Secretaría de Hacienda recordó que durante marzo continúa vigente un cinco por ciento de descuento para quienes realicen el pago en línea de la revalidación 2026

