Invitan a aprovechar descuento en revalidación vehicular en Sonora

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, invita a las y los contribuyentes que no han realizado su revalidación vehicular a aprovechar los descuentos y evitar recargos.
Con el fin de agilizar el trámite y evitar filas, durante el mes de marzo sigue vigente el descuento del cinco por ciento únicamente a quienes realicen el pago en línea mediante el portal oficial: hacienda.sonora.gob.mx con opción de envío a domicilio.
La revalidación vehicular 2026 vence el 31 de marzo y para evitar recargos puedes realizar el pago en agencias y subagencias fiscales o en los bancos y comercios participantes, mediante un pase a caja o con tu número de placas.
La Secretaría de Hacienda reitera su compromiso de brindar opciones accesibles y acompañar a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, ofreciendo alternativas que beneficien a las familias sonorenses.
Te recordamos los canales de comunicación que tenemos disponibles para recibir asistencia o aclarar dudas por medio de nuestro call center 800 312 7011 o vía WhatsApp al (662) 316 9734 de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; así como el correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx y las redes sociales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.