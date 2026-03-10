Sonora se suma a la Clase Nacional de Defensa Personal para mujeres

Sonora participó en la Clase Nacional de Defensa Personal, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, programa que este domingo se desarrolló de manera simultánea alrededor del país, con el objetivo de invitar a las mexicanas de todas las edades a instruirse sobre dicha disciplina.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, por instrucción del gobernador Alfonso Durazo y siguiendo la normativa de la Conade, realizó la clínica de forma gratuita, la cual impartió la entrenadora de judo, Francisca Argomaniz Zamora, en el Centro Estatal de Combate de la Unidad Deportiva del Noroeste.
Sonorenses de todas las edades convivieron con mucho dinamismo, tanto en la exposición como en el aprendizaje de reacción y protección, a través de técnicas modificadas de judo, las cuales podrían utilizar en caso de una posible agresión.
En su plan de monitor de la Clase Nacional de Defensa Personal, Argomaniz Zamora destacó el entusiasmo que presentaron las cursantes, quienes manifestaron gran interés en las lecciones.
Además, para llevar una continuidad, las invitó a mantenerse atentas a cualquier situación de peligro.
El evento, perteneciente a la campaña nacional “Mujeres Imparables”, que impulsa el Gobierno Federal, fue aprobado por las asistentes, pues, en su opinión, la defensa personal representa una herramienta para salvaguardar la integridad física; de tal forma, mediante este tipo de acciones el Gobierno de Sonora trabaja por el bienestar y la seguridad de mujeres adultas, adolescentes y niñas.