Sonora se suma a la Clase Nacional de Defensa Personal para mujeres

La actividad, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, reunió a sonorenses de todas las edades para aprender técnicas básicas de protección y reacción ante posibles agresiones

10/03/2026
En Sonora y editada el 10/03/2026 10:23 AM.