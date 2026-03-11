Aprueba Congreso de Sonora crear Comisión Especial Río Altar y analiza nuevas iniciativas

El Congreso de Sonora aprobó la creación de la Comisión Especial Río Altar, exhortó a diversos ayuntamientos a impulsar el reciclaje y turnó a comisiones iniciativas relacionadas con plásticos de un solo uso, actas digitales, violencia política digital, órdenes de protección y claridad fiscal. Además, se presentó un posicionamiento sobre la situación de mujeres trabajadoras diagnosticadas con cáncer.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) dio lectura a la iniciativa mediante la cual se crea la Comisión Especial Río Altar, la cual estará presidida por el diputado Raúl González de la Vega (PVEM), destinada a coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno e impulsar proyectos que promuevan el desarrollo de la región.
El exhorto presentado por el diputado Norberto Barraza Almazán consistió en un llamado a los ayuntamientos de Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas y Hermosillo para implementar plantas separadoras de residuos como parte de un proyecto integral de reciclaje en sus planes municipales de desarrollo.
Posteriormente, el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) propuso reformar la Ley de Equilibrio Ecológico y la Ley que Regula la Producción, Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, ambas del estado de Sonora, con el objetivo de prohibir la comercialización y el uso de plásticos de un solo uso, con excepción de aquellos destinados a la asistencia médica y a la gestión menstrual.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Iris Sánchez Chiu dio lectura a una iniciativa que reforma la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora, con el fin de reconocer la validez plena de las actas digitales expedidas por el Registro Civil, de manera que puedan utilizarse ante autoridades judiciales en juicios y procedimientos familiares.
Por su parte, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) planteó reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora (LIPES) para fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia política digital. La propuesta busca facultar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC) para monitorear y solicitar la eliminación de contenidos violentos en redes sociales.
La iniciativa presentada por la diputada Alejandra López Noriega propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, con el objetivo de fortalecer la eficacia de las órdenes de protección en casos de violencia familiar mediante su emisión más rápida, notificación efectiva, verificación de cumplimiento y mayor coordinación institucional.
El diputado Juan Pablo Arenívar Martínez (PAN) solicitó que el Congreso local exhorte al Ayuntamiento de San Luis Río Colorado a realizar las gestiones necesarias para brindar claridad y certeza fiscal a los contribuyentes, mediante la formalización y publicación de las Bases Generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de servicios públicos.