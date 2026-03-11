Reporta Sonora reducción de 55% en homicidios dolosos en año y medio

Autoridades informaron que el promedio diario pasó de 4.1 casos en septiembre de 2024 a 1.86 en febrero de 2026, como resultado de la estrategia de seguridad estatal

11/03/2026
En Sonora y editada el 11/03/2026 10:32 AM.