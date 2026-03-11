Reporta Sonora reducción de 55% en homicidios dolosos en año y medio

La estrategia coordinada de seguridad que ha encabezado el gobernador Alfonso Durazo Montaño desde el inicio de su administración ha logrado mantener una tendencia a la baja en el promedio diario de homicidios dolosos, con una disminución del 55 por ciento de septiembre de 2024 a febrero de 2026.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que en el promedio diario de homicidios dolosos Sonora pasó de 4.1 casos en septiembre de 2024 a 1.86 en febrero de 2026.
Con coordinación interinstitucional, estrategia y trabajo permanente, obtenemos resultados en beneficio de las y los sonorenses. Diariamente en la Mesa Estatal de Seguridad mantenemos la colaboración entre todos los órdenes de gobierno para preservar la tranquilidad y paz de la ciudadanía, indicó el gobernador Durazo Montaño.
En los últimos dos años se ha mantenido una marcada tendencia a la baja en los casos de homicidios dolosos; en septiembre de 2025 se redujo el promedio diario de este delito a 2.20 para continuar con este comportamiento hasta febrero de 2026 con 1.86 casos.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora, en sinergia con otras corporaciones policiales, da certeza a las y los ciudadanos de brindarles seguridad en todas las regiones de la entidad mediante la disminución de los índices delictivos.