Sistema SALVA ha brindado atención a más de 165 mil familias en Sonora

La seguridad y el bienestar de las mujeres es una prioridad para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora. Por ello, el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA) sigue trabajando en coordinar acciones de prevención, atención y seguimiento con el objetivo de fortalecer entornos más seguros y libres de violencia.
A través de SALVA y en coordinación con instituciones gubernamentales y sociedad civil, se promueve de manera permanente la protección a las mujeres, brindar acompañamiento oportuno y fortalecer la cultura de la denuncia.
La coordinadora estatal del Sistema SALVA, Zulema Boneo Silva, informó que como resultado de este esfuerzo interinstitucional se han atendido, canalizado y dado seguimiento a más de 165 mil familias, derivado de reportes al 9-1-1 relacionados con violencia familiar y de género, garantizando una respuesta cercana y profesional.
Destacó que se ha reducido en un 17% los reportes al 9-1-1 por violencia familiar y de género, así como que un 42% de hogares tienen menor reincidencia en este delito.
Además, se han brindado 11 mil 507 asesorías jurídicas con el objetivo de promover los derechos humanos de las mujeres y fortalecer la cultura de la denuncia, asegurando que cada víctima cuente con orientación y respaldo institucional.
Se han capacitado e instalado más de tres mil 100 Zonas SALVA en 72 municipios del estado, creando espacios seguros y de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo. Asimismo, 100 mil 610 personas han sido impactadas a través de capacitaciones en escuelas y colonias, con pláticas enfocadas en la sensibilización y prevención de las violencias.
De igual forma, los cuerpos policiales de los 72 municipios cuentan con capacitación especializada, fortaleciendo su actuación con perspectiva de género y protocolos de atención adecuados.
La SSPC Sonora refrenda así su compromiso de actuar con firmeza, sensibilidad y responsabilidad, consolidando una estrategia integral que coloca a las mujeres en el centro de las políticas públicas de seguridad y protección.