Sistema SALVA ha brindado atención a más de 165 mil familias en Sonora

...

La estrategia de la SSPC ha reducido en 17% los reportes de violencia familiar y de género al 9-1-1 mediante acciones de prevención, atención y seguimiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/03/2026 09:46 AM.
En Sonora y editada el 11/03/2026 09:51 AM.