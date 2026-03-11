Sonora fortalece crecimiento manufacturero con impulso del Plan Sonora

La entidad registró un aumento de 3.2 a 4.5% en la industria manufacturera entre 2021 y 2025, colocándose como líder en la frontera norte

