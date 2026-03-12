Anuncia Sonora inversión histórica de más de 10 mil millones en carreteras

...

El programa de mejoramiento carretero contempla obras estratégicas como los libramientos de Navojoa y Nogales, además de modernización de diversas rutas estatales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/03/2026 10:56 AM.
En Sonora y editada el 12/03/2026 11:00 AM.