Declaran aptas playas de Sonora para Semana Santa

Coesprisson informó que los destinos costeros cumplen con los criterios sanitarios tras los muestreos realizados en 13 playas de seis municipios

12/03/2026
12/03/2026