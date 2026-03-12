Declaran aptas playas de Sonora para Semana Santa

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) informó que las playas del estado cumplen con los criterios sanitarios para uso recreativo, por lo que la población podrá visitarlas con confianza durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.
El comisionado estatal de Coesprisson, Sergio Morales García, señaló que en la entidad se mantiene un programa permanente de vigilancia sanitaria mediante el cual se monitorean 29 puntos de muestreo ubicados en 13 playas de seis municipios costeros: San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Huatabampo.
El resultado más reciente indica que todas las playas se encuentran dentro de los parámetros permitidos, por lo que la población puede acudir con confianza a disfrutar de ellas durante Semana Santa, afirmó. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a cuidar estos espacios y reportar cualquier posible fuente de contaminación a Coesprisson.
En los muestreos previos a las vacaciones se toman seis muestras por cada punto de monitoreo, lo que representa 174 análisis, que sumados a los muestreos mensuales permiten realizar más de 200 estudios de laboratorio, con alrededor de 203 muestras evaluadas en total. Cabe resaltar que se trata de uno de los tres períodos vacacionales donde se realizan muestreos, mismos que al año suman en promedio 750.
Morales García explicó que en los análisis se detecta la presencia de enterococos, bacterias que funcionan como indicador sanitario en el agua. Ante cualquier irregularidad, la ciudadanía puede contactar a Coesprisson por medio de sus redes sociales o a través del número 66 22 12 21 65.