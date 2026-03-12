Destacan políticas sociales de Sonora en evento por el Día de la Mujer

Las políticas sociales impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo, para la protección y el empoderamiento de los sonorenses, ponen al estado a la vanguardia en la salvaguarda de los derechos de las niñas, adolescentes y adultos mayores.
La coordinadora de Mujeres al 100 en Nogales, Angélica Burgos Garay, participó como invitada en el evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer encabezado por el gobernador, en donde dio a conocer las nuevas acciones de su administración para el bienestar de los sonorenses.
El evento fue realizado en la capital del estado y contó con la participación de legisladores locales, como la diputada local Marcela Valenzuela, así como empresarias de éxito, como la licenciada María Elena Gallegos, con quien Burgos Garay compartió experiencias e intercambió opiniones.
En la visita realizada por Burgos Garay a Hermosillo, asistió a la presentación del libro “La Geopolítica de los Semiconductores” del doctor Luis Núñez, el cual fue presentado por la rectora de la UES, Patricia Patiño Fierro, coordinadora estatal de Mujeres al 100.