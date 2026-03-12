Entrega Gobierno de Sonora Parque Bicentenario al municipio de Granados

...

La obra de infraestructura social, construida con recursos del FISE, busca fortalecer la convivencia, el deporte y la recreación para las familias de la comunidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/03/2026 10:43 AM.
En Sonora y editada el 12/03/2026 10:47 AM.