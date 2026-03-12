Entrega Gobierno de Sonora Parque Bicentenario al municipio de Granados

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Bienestar, entregó al municipio de Granados el Parque Bicentenario, obra de infraestructura social que fortalece los espacios de convivencia, deporte y recreación para las familias de la comunidad.
Como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo para mejorar los espacios públicos en comunidades del estado, el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo, encabezó la entrega de este parque al municipio de Granados.
El parque fue construido en un área aproximada de 900 metros cuadrados y cuenta con cancha multifuncional, áreas de juegos infantiles, andadores y banquetas, iluminación pública, pasto sintético en áreas recreativas, así como mobiliario urbano que incluye bancas y mesas de picnic.
La obra también incorpora ejercitadores al aire libre, rampa de acceso para personas con discapacidad y reja perimetral para brindar mayor seguridad al espacio destinado a la convivencia familiar.
El proyecto representó una inversión de dos millones 197 mil 682 pesos, recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), y beneficiará de manera directa a 251 habitantes del municipio.
Durante el evento, el secretario de Bienestar destacó que la creación y rehabilitación de espacios públicos contribuye a fortalecer la vida comunitaria.
“Los espacios públicos cobran un sentido distinto cuando empiezan a ser utilizados por la gente. Este parque refleja el compromiso del gobernador Alfonso Durazo de impulsar obras que fortalezcan la convivencia, el deporte y el bienestar de las familias sonorenses”, expresó.
Con acciones de infraestructura social como esta, la Secretaría de Bienestar continúa impulsando proyectos que fortalecen el tejido social y mejoran la calidad de vida en comunidades del estado.