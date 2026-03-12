Propone Beltrones eliminar sobrerrepresentación del 8% en el Congreso

A fin de fortalecer la representación democrática en el Congreso, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa de reforma constitucional para eliminar por completo la sobrerepresentación del 8% a los partidos; ello garantizará que el porcentaje de curules refleje de forma más fiel el porcentaje de votos obtenidos por cada partido en las urnas.
El cambio consiste en eliminar por completo la sobrerrepresentación de hasta 8 puntos porcentuales que hasta hoy permite la Constitución, para así dar un paso más en el perfeccionamiento de la representación nacional, explicó Beltrones en su exposición de motivos.
Si cada fuerza política obtiene en las cámaras el número de legisladores que obtuvo en urnas, se evitará la sobrerrepresentación abusiva, señaló.
En entrevista a medios abundó sobre este punto: “que cada partido político valga lo mismo que consiguió en las urnas, que los votos que le dio el pueblo de México se reflejen exactamente en la composición de la Cámara de Diputados”.
Criticó que la iniciativa presidencial se haya presentado sin negociación previa con las oposiciones ni con los propios aliados del bloque oficialista.
Refirió que la reforma se enfoca en aspectos presupuestarios o administrativos (como el PREP o el costo del INE), pero ignora el problema de fondo: el “fraude a la ley” que permitió mayorías artificiales en el Congreso.
Esta sobrerrepresentación está generando distorsión en cada una de las acciones legislativas que se llevan a cabo, sobre todo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el partido mayor, que es Morena, tiene 41% que consiguió en las urnas en el 2024 y vale 73% junto con sus aliados, aseguró.
Hoy, yo creo que el avance democrático del país justifica que hagamos una reforma en donde todos se vean representados conforme la voluntad de la población expresada en las urnas, a nadie le puede molestar el que pudiera en cada partido político tener su verdadero valor en las cámaras, precisó.
El documento plantea que la cámara alta quedaría integrada por 96 senadores. Cada entidad federativa (32 en total) elegiría tres senadores. Los partidos o coaliciones registrarían una lista de tres fórmulas por estado.
Esto significa que los votos obtenidos por cada partido en el estado determinan cuántos de los tres escaños le corresponden, buscando que la distribución refleje mejor el voto ciudadano en cada entidad.
Concluye destacando que lograr que la integración del Congreso refleje con mayor fidelidad el voto ciudadano, evitar distorsiones derivadas de las coaliciones electorales y fortalecer la pluralidad política y el diálogo legislativo.