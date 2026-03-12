Propone Beltrones eliminar sobrerrepresentación del 8% en el Congreso

El senador planteó una reforma constitucional para que la distribución de curules refleje con mayor fidelidad el porcentaje de votos obtenido por cada partido

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/03/2026 11:28 AM.
En Sonora y editada el 12/03/2026 11:33 AM.