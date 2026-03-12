Sonora se coloca entre los estados con mayor crecimiento de empleo en México

De acuerdo con datos del IMSS, la entidad registró más de 22 mil nuevos empleos formales entre enero y febrero del presente año

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/03/2026 11:06 AM.
En Sonora y editada el 12/03/2026 11:11 AM.