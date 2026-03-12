Sonora se coloca entre los estados con mayor crecimiento de empleo en México

La intensa promoción económica y acciones firmes en la atracción de inversión que ha encabezado desde el inicio de su administración el gobernador Alfonso Durazo Montaño han permitido que Sonora se coloque en el tercer puesto a nivel nacional con mayor crecimiento de empleo, con base en el acumulado de enero y febrero del presente año que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la par de Ciudad de México y Nuevo León.
El mandatario estatal destacó que Sonora logró un crecimiento de empleo formal con 22 mil 375 empleos formales, en tanto que Ciudad de México registró 29 mil 244, y Nuevo León 28 mil 450.
La generación de empleo formal contribuye a fortalecer la estabilidad laboral de las y los trabajadores, al garantizar acceso a la seguridad social y mejores condiciones laborales, indicó el gobernador Durazo Montaño.
En el transcurso del año, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional del Empleo, celebra ferias y jornadas de reclutamiento para puestos laborales en diferentes municipios, con el objetivo de brindar múltiples oportunidades de trabajo formal con salarios dignos en empresas líderes en la entidad.
Estos resultados son reflejo de las acciones que diariamente impulsa el gobernador Alfonso Durazo para promover las potencialidades de Sonora, lo que favorece el establecimiento de nuevas industrias, las cuales a su vez generan empleos en beneficio de la ciudadanía.