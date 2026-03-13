Inaugura Durazo segunda etapa de estancia para mujeres víctimas de violencia

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El espacio ofrecerá refugio seguro, apoyo psicológico, becas y capacitación para mujeres y sus hijos en situación de violencia extrema

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 10:59 AM.
En Sonora y editada el 13/03/2026 11:06 AM.