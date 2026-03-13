Inaugura Durazo segunda etapa de estancia para mujeres víctimas de violencia

Con el compromiso de garantizar la protección y restitución de los derechos de las mujeres víctimas y sus familias, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la segunda etapa de la Estancia Temporal para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema en la entidad y anunció el programa Niñas Adelante, iniciativa que brindará acompañamiento integral y becas a adolescentes en condición de vulnerabilidad.
El mandatario estatal, junto a Rocío Chávez Murillo, presidenta honoraria del Sistema DIF Sonora, explicó que la estancia temporal es un modelo pionero de atención a víctimas, que integra protección inmediata, cuidado especializado, desarrollo económico y generación de espacios seguros, a través de apoyos psicológicos, alimentarios, becas educativas, capacitación para el trabajo, financiamiento de proyectos productivos, acceso a vivienda, créditos para mujeres y cobertura de salud.
Agradezco la colaboración de otras, otros empresarios, muchas instituciones que hacen posible que lo que era un sueño se traduzca el día de hoy en una respuesta que nos permita atender a mujeres en situación de violencia, y que puedan llegar aquí a un refugio seguro con la certeza de que no sufrirán más violencia. Este es tan solo el primer paso, pero sí debo decirlo, lo doy como gobernador del estado, acompañado por mi esposa, Rocío, con una gran convicción. Y no regatearemos esfuerzos algunos de nuestra parte para dar otros pasos en ese sentido, expresó el gobernador Durazo.
Esta estancia temporal se realizó a través del Sistema Estatal de Atención a Víctimas (SEAV) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), como parte del Programa de Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Violencia Extrema, una estrategia con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención al trauma.
El mandatario estatal, en un evento conmemorativo del 8 de marzo, detalló que el programa “Niñas Adelante” dará atención a 250 niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años, quienes además recibirán un apoyo económico de 10 mil pesos cada una, lo que representa una inversión total de 2 millones 500 mil pesos destinada a impulsar su desarrollo educativo y personal.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró el llamado a los sectores empresarial y social a sumarse a este esfuerzo mediante la generación de oportunidades laborales, actividades culturales y redes de apoyo que permitan a las mujeres y sus familias reconstruir su proyecto de vida y avanzar hacia un Sonora más seguro y humano.