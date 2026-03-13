Inician modernización de la Aduana de San Luis Río Colorado con inversión de 400 millones

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El proyecto ampliará carriles de revisión, mejorará la movilidad fronteriza y fortalecerá la actividad comercial entre México y Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 11:37 AM.
En Sonora y editada el 13/03/2026 11:43 AM.