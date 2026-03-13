Participa Protección Civil Sonora en simulacro de derrame de hidrocarburos en el mar

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El ejercicio coordinado por la Secretaría de Marina buscó fortalecer la respuesta interinstitucional ante emergencias ambientales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 09:55 AM.
En Sonora y editada el 13/03/2026 10:22 AM.