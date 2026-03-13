Participa Protección Civil Sonora en simulacro de derrame de hidrocarburos en el mar

El encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, Daniel Abraham Gámez Martínez, junto con personal operativo del área de Emergencias, participó en la realización del simulacro con hipótesis de derrame de hidrocarburos en el mar que la Secretaría de Marina realizó.
Este ejercicio se inició el día miércoles 11 de marzo, con base en el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas.
La finalización de este evento fue el día 12 de marzo, ya que la duración de este tipo de siniestro conlleva más tiempo, para así tener una mejor respuesta coordinada entre las autoridades de los tres niveles de gobierno ante una eventualidad.
En las acciones conjuntas en el simulacro se planteó la presencia de dos lesionados: una persona intoxicada por diésel y la otra por caída y golpe de cabeza. Con movilidad coordinada entre dependencias, se llevaron a cabo diligencias para evacuar a las víctimas. También se planteó en el simulacro afectaciones en fauna; varias aves en el área del incidente fueron perjudicadas por el derrame e intoxicadas. Se contó también con la participación de empresas privadas y asociaciones civiles.
Con estos simulacros se busca desarrollar acciones coordinadas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil organizada y operadores del sector de los hidrocarburos, mediante ejercicios de campo enfocados en la contención, recuperación, confinamiento y disposición final de sustancias derramadas en el mar.