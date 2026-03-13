Presentan en el Congreso iniciativas sobre actividad física, agua tratada y desarrollo rural

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Diputados propusieron reformas para promover hábitos saludables en escuelas, optimizar el uso del agua y fortalecer la capacitación en comunidades rurales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/03/2026 11:16 AM.
En Sonora y editada el 13/03/2026 11:21 AM.