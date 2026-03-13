Presentan en el Congreso iniciativas sobre actividad física, agua tratada y desarrollo rural

En sesión ordinaria del Congreso de Sonora se presentaron iniciativas orientadas a promover la actividad física en las escuelas, fomentar el uso de aguas residuales tratadas en los servicios públicos municipales y establecer un Programa Específico de Extensionismo Rural. Las propuestas fueron turnadas a comisiones para su análisis.
La diputada Marcela Valenzuela Nevárez (Morena) presentó ante el pleno una reforma a la Ley de Educación del Estado de Sonora para establecer que las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior garanticen al menos 60 minutos diarios de actividad física durante la jornada escolar, integrados de manera transversal en sus horarios y proyectos educativos, con el propósito de fomentar hábitos saludables, fortalecer el bienestar integral del alumnado y contribuir a la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) propuso una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora para fomentar el uso de aguas residuales tratadas en la prestación de servicios públicos municipales, particularmente en el riego de parques, jardines, camellones y áreas verdes, con el propósito de promover el uso eficiente del agua y fortalecer las acciones frente a la escasez hídrica en la entidad.
A nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza Sonora, el diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela (Morena) dio lectura a una reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora para establecer un Programa Específico de Extensionismo Rural, con el objetivo de garantizar la capacitación, la transferencia tecnológica y el acompañamiento productivo que fortalezcan los proyectos agropecuarios, forestales, pesqueros y acuícolas en las comunidades rurales de la entidad.
Las iniciativas se turnaron a las comisiones de dictamen de Educación y Cultura y de Deporte, unidas, así como a las de Presupuestos y Asuntos Municipales y Fomento Agrícola, para su análisis.