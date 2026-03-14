Detienen a cuatro presuntos implicados en triple homicidio tras operativo en Cajeme

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Autoridades aseguraron armas de alto poder, droga y la camioneta utilizada en el ataque ocurrido el 8 de marzo en Ciudad Obregón

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 10:08 AM.
En Sonora y editada el 14/03/2026 10:11 AM.