Detienen a cuatro presuntos implicados en triple homicidio tras operativo en Cajeme

A raíz del triple homicidio registrado el domingo 8 de marzo de 2026 en Ciudad Obregón, Sonora, donde fueron ejecutados dos hombres y una mujer, las autoridades iniciaron labores de investigación y vigilancia.
Las víctimas, identificadas como miembros de un grupo delictivo, y a quienes se les encontraron tres fusiles de asalto AK-47 y una pistola semiautomática, fueron atacadas con armas de fuego por integrantes de una organización criminal rival que utilizaron una camioneta Toyota Tacoma de color negro.
Tras labores de investigación de gabinete y de campo, fue posible ubicar el vehículo en un domicilio de la colonia San Juan Capistrano, en Ciudad Obregón.
El jueves 12 de marzo, mientras en el domicilio se realizaba vigilancia aérea con un dron, una persona armada salió del inmueble y, al percatarse de la presencia policial, regresó al domicilio e inició una agresión con un fusil de asalto en contra de los agentes investigadores.
Ante esto, se activó el Código Rojo y arribaron de inmediato al sitio elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Tras repeler la agresión y someter a los involucrados, se logró la detención en flagrancia de cuatro sujetos, cabe señalar que a pesar de la violencia con que actuaron los delincuentes no hubo pérdidas humanas que lamentar, ni personas lesionadas.
Todos los detenidos fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo rival al de sus víctimas del 8 de marzo.
Esa misma noche, al ejecutar una orden de cateo en el domicilio intervenido, las autoridades aseguraron la camioneta Toyota Tacoma vinculada al triple homicidio, tres fusiles AK-47, un fusil AR-15, una pistola Beretta calibre 9 mm y una ametralladora Browning M1919 calibre .30 alimentada por cinta.
Además del armamento, se incautaron nueve cargadores para arma larga y más de 900 cartuchos de diversos calibres (incluyendo 164 casquillos percutidos), así como 185 envoltorios de droga conocida como cristal y otras sustancias; así mismo se aseguraron 09 teléfonos celulares, varios de ellos destruidos por los sujetos al verse rodeados, con la clara intención de eliminar evidencia de sus actividades.
De manera reveladora, en el interior de la casa también se incautó ropa táctica color verde, botas y una libreta que contenía anotaciones para un guion el cual obligaban a leer, bajo amenazas, a las personas que tenían privadas de su libertad, torturándolas para después ejecutarlas, con la finalidad de grabar y producir videos y posteriormente difundirlos en páginas operadas por la organización criminal en redes sociales.
El análisis de la evidencia confirmó una clara similitud entre la vestimenta, las armas y el entorno encontrados en la casa con los elementos que aparecen en videos difundidos.
Acciones como la que se describe se refleja en que del 13 de febrero al 9 de marzo de 2026, específicamente en Cajeme, se advierte un incremento del 27% en las capturas de criminales responsables de homicidios, feminicidios y desaparición de personas cometidas por particulares.
Lo que se traduce en una marcada tendencia a la baja en lo referente a homicidio dolosos, pues de Junio de 2025 a febrero de 2026, se presenta una reducción del 37% de este delito en el municipio de Cajeme.
Con este golpe al crimen organizado, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad dejan de manifiesto una política criminal firme y decidida, con apego a derecho, así como la coordinación interinstitucional que existe entre todas las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad de Sonora.
Con trabajo coordinado, el intercambio de productos de inteligencia entre las instituciones de los tres niveles de gobierno y la firme convicción de garantizar la seguridad y la paz social, el Gabinete de Seguridad trabaja para los sonorenses.
Seguiremos informando conforme lo permitan los tiempos procesales.