Lanzan en Sonora programa “Viernes Muy Mexicano” para impulsar consumo local

Con la finalidad de que en Sonora se promueva el consumo de productos regionales y se contribuya al fortalecimiento del comercio local, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en conjunto con la Concanaco Servytur, lanzó el programa "Viernes Muy Mexicano", una iniciativa que impulsa a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que en la entidad sonorense se replica para reforzar el orgullo y la identidad cultural desde lo cotidiano.
El titular del Ejecutivo estatal, acompañado de Octavio de la Torre, presidente nacional de Concanaco Servytur, y Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo, señaló que esta iniciativa forma parte del "Plan México", coordinada desde la iniciativa privada por la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF), y consiste en que los últimos viernes de cada mes los negocios participantes ofrecerán promociones, descuentos y experiencias especiales a la ciudadanía para incentivar el consumo de productos y servicios mexicanos.
Cuando vendemos un producto nacional, estamos dinamizando, creando, consolidando nuestro propio mercado interno, porque cada producto nacional que se vende agrega así sea un milímetro a la generación de empleo. Por eso celebro el carácter de la iniciativa: poner el énfasis en lo hecho en México. No solo se trata de vender, sino de promocionar lo hecho en México como una vía para apoyar nuestra economía, pero también como una vertiente de fortalecimiento de la identidad nacional, indicó.
En Sonora hay 7 mil 645 negocios registrados en la plataforma, y son Hermosillo, Navojoa y Cajeme los municipios con mayor cantidad de comercios con promociones. Con ello se pretende fortalecer la confianza en las empresas y negocios familiares, que son el motor económico del país.
Durazo Montaño detalló que se contemplan ferias regionales de “Viernes Muy Mexicano” en colaboración con autoridades estatales, municipales y organismos empresariales. Estas activaciones promueven la diversidad cultural y económica regional, fortaleciendo la participación voluntaria y el orgullo por los negocios familiares mexicanos.
Octavio de la Torre Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, mencionó que esta iniciativa pone en el centro a los pequeños negocios, ya que detrás de ellos hay historia, trabajo y comunidad.
El registro se lleva a cabo a través de la página web www.viernesmuymexicano.com.mx, completando información e ingresando los datos del establecimiento. En la misma plataforma se publican las promociones y se agregan ofertas, descuentos o experiencias.