Lanzan en Sonora programa “Viernes Muy Mexicano” para impulsar consumo local

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La iniciativa promovida por el gobierno estatal y Concanaco busca fortalecer negocios familiares con promociones el último viernes de cada mes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 09:20 AM.
En Sonora y editada el 14/03/2026 09:27 AM.