Lorenia Valles propone regular redes sociales para proteger a niñas y niño

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La senadora sonorense planteó ante la OCDE impulsar medidas que atiendan los efectos del uso de plataformas digitales en la salud mental de menores

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/03/2026 08:39 AM.
En Sonora y editada el 14/03/2026 08:41 AM.