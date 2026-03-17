Inauguran en San Luis Río Colorado primer “Sendero Seguro” del país

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El proyecto contempla iluminación y recuperación de espacios públicos para fortalecer la seguridad y movilidad urbana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 10:18 AM.
En Sonora y editada el 17/03/2026 10:24 AM.