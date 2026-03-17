Sonora lidera contratación de médicos especialistas del IMSS a nivel nacional

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Con 419 incorporaciones, el estado encabeza la Jornada de Reclutamiento 2026 para fortalecer la atención médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 09:52 AM.
En Sonora y editada el 17/03/2026 10:02 AM.