Sonora suma 328 millones a Estrategia Nacional de Bachillerato

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La estrategia nacional busca acercar la educación media superior a comunidades alejadas y crear casi 5 mil nuevos espacios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/03/2026 10:06 AM.
En Sonora y editada el 17/03/2026 10:13 AM.