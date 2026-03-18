Impulsan reforma electoral para reducir costos y fortalecer la democracia

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La iniciativa plantea recortes a presupuestos, topes salariales y simplificación de estructuras en congresos y ayuntamientos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 09:20 AM.
En Sonora y editada el 18/03/2026 09:30 AM.