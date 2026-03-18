La Sauceda se consolida como pulmón cultural y recreativo en Sonora

A un año de su rescate, el Bosque Urbano La Sauceda se consolida como un símbolo de recuperación del patrimonio de las y los sonorenses, resultado del compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño, con nuevos espacios para el esparcimiento familiar y recreativo como la Librería del Fondo de Cultura Económica, que representará un nodo cultural dentro del parque.
El mandatario sonorense informó que se han invertido 526 millones de pesos para devolver a las familias un espacio público que forma parte del patrimonio histórico y que durante más de una década permaneció en total abandono. Anunció que, para conmemorar este primer aniversario, se inaugurará la trotapista, y el 19 de marzo será presentada la Librería del Fondo de Cultura Económica durante la visita del escritor Paco Ignacio Taibo II, un espacio que contará con cafetería para fomentar la lectura, el diálogo y la convivencia comunitaria en un entorno natural.
Del 20 al 22 de marzo se llevará a cabo un festival biocultural con más de 60 actividades gratuitas, incluyendo conciertos, talleres, teatro, ciencia, recorridos de naturaleza y observación astronómica, reafirmando el carácter cultural, ambiental y comunitario del parque.
Para mí es muy importante el esparcimiento social gratuito, que la gente pueda pasar un día, disfrutar sin tener que meter la mano a la bolsa y pagar por el servicio; eso para mí es fundamental, y conciliar al mismo tiempo la garantía de ingresos para evitar el deterioro, es decir, darle mantenimiento permanente, destacó el jefe del Ejecutivo estatal.
En su primer año de operación, La Sauceda ha superado los 500 mil visitantes, albergando 74 eventos culturales y artísticos con más de 75 mil asistentes, además de 11 mil personas participantes en talleres gratuitos. Asimismo, se ha fortalecido la economía local con 462 emprendedores beneficiados, mientras que en materia ambiental se han plantado más de 11 mil especies vegetales y se han intervenido más de 40 hectáreas mediante jornadas de reforestación con participación ciudadana.
El mandatario estatal recordó que durante años este espacio permaneció cerrado y deteriorado, acumulando incendios, vandalismo y condiciones de inseguridad que lo alejaron de las familias hermosillenses. Hoy, gracias a su visión y al trabajo conjunto entre autoridades, ciudadanía y activistas, La Sauceda recuperó su vocación como principal punto de encuentro social y cultural.
La primera etapa del proyecto permitió devolver funcionalidad al parque mediante nueva infraestructura para la convivencia social, incluyendo un teatro al aire libre con capacidad para hasta ocho mil personas, áreas infantiles, andadores, palapas, espacios recreativos y deportivos, así como la rehabilitación de elementos emblemáticos como el quiosco y el pabellón kinético. Además, se modernizaron accesos, servicios, estacionamientos y zonas comerciales para fortalecer su operación.
Hoy, La Sauceda es la prueba de que recuperar los espacios públicos sí transforma comunidades: lo que durante años fue abandono y deterioro, hoy es un lugar lleno de vida donde las familias sonorenses vuelven a encontrarse, y representa uno de los grandes compromisos cumplidos del Gobierno de Sonora por devolver a la ciudadanía lo que siempre le perteneció.