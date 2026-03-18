La Sauceda se consolida como pulmón cultural y recreativo en Sonora

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A un año de su rescate, el bosque urbano supera los 500 mil visitantes y suma nuevas atracciones para las familias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 09:41 AM.
En Sonora y editada el 18/03/2026 09:58 AM.