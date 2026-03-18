Sonora apuesta por conectividad con arranque de red de fibra óptica

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El Proyecto Tikva impulsará la digitalización, el desarrollo económico y la integración con Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/03/2026 10:13 AM.
En Sonora y editada el 18/03/2026 10:21 AM.